Onyekuru planı belli oldu
Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen üç ismi satıp geliri de Onyekuru'nun bonservisi için harcamayı düşünüyor. Buna Alex Telles'ten gelecek para da dâhil.
Cimbom'da Henry Onyekuru seferberliği var. Teknik direktör Fatih Terim ile farklı bir bağı bulunan ve Nijeryalı oyuncu için deyim yerindeyse paket hazırlandı...
Bu bağlamda hem eldeki kadro fazlası maliyeti yüksek isimler gönderilecek hem de direkt verim alınan kanat oyuncusu tapusuyla beraber Aslan'da olacak. Geçelim detaylarına...