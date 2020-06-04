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  3. 04 Haziran 2020 13:00

Onyekuru planı belli oldu

Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen üç ismi satıp geliri de Onyekuru'nun bonservisi için harcamayı düşünüyor. Buna Alex Telles'ten gelecek para da dâhil.

Onyekuru planı belli oldu

Cimbom'da Henry Onyekuru seferberliği var. Teknik direktör Fatih Terim ile farklı bir bağı bulunan ve Nijeryalı oyuncu için deyim yerindeyse paket hazırlandı...

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Onyekuru planı belli oldu

Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezona yönelik öncelikli hedefi ve olmazsa olmazı Onyekuru.

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Onyekuru planı belli oldu

Bu bağlamda hem eldeki kadro fazlası maliyeti yüksek isimler gönderilecek hem de direkt verim alınan kanat oyuncusu tapusuyla beraber Aslan'da olacak. Geçelim detaylarına...

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Onyekuru planı belli oldu

Monaco, istediği katkıyı alamadığı Nijeryalı oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle beraber satma taraftarı.

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