Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edildi.
Benfica forması giyen Orkun Kökçü için Liverpool iddiası gündeme geldi.
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Record'da yer alan habere göre, Liverpool'un orta saha arayışında olduğu ve listede Orkun Kökçü'nün de yer aldığı belirtildi.
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Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.
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Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.
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