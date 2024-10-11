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  4. Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor

Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edildi.

Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor - Resim: 1

Benfica forması giyen Orkun Kökçü için Liverpool iddiası gündeme geldi.

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Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor - Resim: 2

Record'da yer alan habere göre, Liverpool'un orta saha arayışında olduğu ve listede Orkun Kökçü'nün de yer aldığı belirtildi.

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Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor - Resim: 3

Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.

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Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılıyor - Resim: 4

Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

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