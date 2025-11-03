Orkun Kökçü Süper Lig’in en çok kırmızı kart gören futbolcusu oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlıların 2-0 önde olduğu anlarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla takımını sahada bir kişi eksik bıraktı. Bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamlarken, 83. dakikada Duran’ın golüyle de galibiyete uzanan taraf oldu.