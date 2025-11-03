Orkun Kökçü Süper Lig’in en çok kırmızı kart gören futbolcusu oldu
Feyenoord ve Benfica’da oynadığı dönemlerde sakin yapısıyla dikkat çeken Beşiktaş’ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye’deki kariyerine ise oldukça hırçın başladı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlıların 2-0 önde olduğu anlarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla takımını sahada bir kişi eksik bıraktı. Bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamlarken, 83. dakikada Duran’ın golüyle de galibiyete uzanan taraf oldu.
Futbol kariyerinde genellikle sakinliği ile ön planda olan Orkun Kökçü, Hollanda temsilcisi Feyenoord’da oynadığı 175 müsabaka ve Portekiz temsilcisi Benfica’da top koşturduğu 98 karşılaşmada centilmenliğiyle de bunu taçlandırmıştı.
Orkun, bu süreçteki toplam 273 müsabakada sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, o kırmızıyı da Hollanda Eredivisie’de 2020-2021 sezonunun 9. haftasındaki Fortuna Sittard maçının 12. dakikasında gördü.
Orkun Kökçü’nün bu fair play görüntüsü ise Beşiktaş’a transfer olmasıyla tam tersine döndü. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig’de çıktığı 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.