Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen'den üzücü haber geldi. Konate ile girdiği ikili mücadelede kolu kırılan Nijeryalı yıldızın kaçıracağı maçlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray, maçın henüz başında gelen sakatlıkla sarsıldı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Konate ile girdiği ikili mücadelede sonrası sakatlanan Victor Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, devre arasında oyundan alınan yıldız ismin durumuna dair şu bilgiler paylaşıldı:
"Karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edilmiş ve alçı yapılmıştır. Ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."
Osimhen hangi maçları kaçıracak?
Sabah'ta yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacak olan 27 yaşındaki golcünün kaçıracağı maçlar da belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Osimhen; Trabzonspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği mücadelelerinin yanı sıra Türkiye Kupası'ndaki bir karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Hedef Fenerbahçe derbisi
Galatasaray sağlık ekibinin asıl hedefi, ligin kaderini belirleyecek olan 26 Nisan haftasındaki Fenerbahçe derbisi. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüyü Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istediği öğrenildi.