Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti
TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti.
Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu.
SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor)
GOLLER: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama, Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor)