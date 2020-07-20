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  3. 20 Temmuz 2020 00:26

Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti.

Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu.

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Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor) 

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Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

GOLLER: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama,  Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor) 

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Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

BALIKESİRSPOR: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin) , Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama 

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