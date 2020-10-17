Ozan Tufan yeni rotasını çizdi
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan, son dönemde kendine geldi.
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan, son dönemde kendine geldi.
Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut'un güven verdiği Ozan kendini futbola adadı.
Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut'un karşısında alan Ozan hocasının, "Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın" sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.