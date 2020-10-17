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  3. 17 Ekim 2020 11:20

Ozan Tufan yeni rotasını çizdi

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan, son dönemde kendine geldi.

Ozan Tufan yeni rotasını çizdi

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan, son dönemde kendine geldi.

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Ozan Tufan yeni rotasını çizdi

Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut'un güven verdiği Ozan kendini futbola adadı.

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Ozan Tufan yeni rotasını çizdi

Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut'un karşısında alan Ozan hocasının, "Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın" sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.

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Ozan Tufan yeni rotasını çizdi

AVRUPA'YA ADIM ADIM Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu da yanına alıp Ozan Tufan'ın nişan töreni için özel uçak kaldırması da millî oyuncunun motivasyonunu katladı.

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