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  3. 31 Aralık 2020 23:05

Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!

Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'de gözler son dönemdeki performansıyla göz dolduran Ozan Tufan'a çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tufan'ın takıma katılacağı gün bekleniyor.

Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!

Erol Bulut da 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.

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Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!

Ozan'a günde 2 kez test yapılıyor Korona virüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test yapılıyor. 

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Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!

Evinde izolasyon süreci devam eden başarılı oyuncunun yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak.

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Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!

Emre Belözoğlu'ndan yeni yıl tebriği Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek yeni yıl mesajı verdi. Belözoğlu, 2021 yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

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