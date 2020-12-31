Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!

Erol Bulut da 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.