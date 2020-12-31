Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapılıyor!
Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'de gözler son dönemdeki performansıyla göz dolduran Ozan Tufan'a çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tufan'ın takıma katılacağı gün bekleniyor.
Erol Bulut da 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.
Ozan'a günde 2 kez test yapılıyor Korona virüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test yapılıyor.
Evinde izolasyon süreci devam eden başarılı oyuncunun yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak.