Ozan Tufan'a 5 talip birden

Elmas ve Muriç örnekleri var Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 20 milyon Euro'ya satmak. Fenerbahçe, yönetimi daha önce Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.