Ozan Tufan'a 5 talip birden
Son dönemde performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan'ın talipleri artıyor. Başarılı orta saha için Fenerbahçe'ye 5 resmi teklif geldi. Sarı-Lacivertlilerin hedefi, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 20 milyon Euro'ya satmak.
Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 5 resmi teklif geldi. İngiltere'den Everton, Crystal Palace ve Leicester City kulüplerinin yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ve İspanya'dan Real Sociedad resmen talip oldu.
En az 20 milyon Euro Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı şimdilik takımda tutmak istiyor.
Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor. Ve Ozan’dan en az 20 milyon Euro gibi bir rakam kazanmayı hedefliyor.
Elmas ve Muriç örnekleri var Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 20 milyon Euro'ya satmak. Fenerbahçe, yönetimi daha önce Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.