Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif
Fenerbahçe sürpriz bir transfer teklifi aldı. West Bromwich, Ozan Tufan için 7 milyon euro önerdi.
Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlattı, Szalai, Mesut ve Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertliler, transferin kapanmasına sayılı günler kala İngiltere’den sürpriz bir teklif aldı. Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon euro ile oturdu.
Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.