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  3. 31 Ocak 2021 00:00

Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif

Fenerbahçe sürpriz bir transfer teklifi aldı. West Bromwich, Ozan Tufan için 7 milyon euro önerdi.

Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif

Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlattı, Szalai, Mesut ve Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı.

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Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif

Sarı-Lacivertliler, transferin kapanmasına sayılı günler kala İngiltere’den sürpriz bir teklif aldı. Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon euro ile oturdu.

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Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif

Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

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Ozan Tufan'a 7 milyonluk teklif

İki satıştan 307 milyon TL Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020’yi de düşünerek Ozan’ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.

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