Ozan Tufan'dan güldüren Pelkas itirafı!

Marcel Tisserand: Zor bir maçtı, Göztepe bize maç içerisinde problemler yaşattı. Goller attık ama daha fazlasını da atabilirdik. Galip geldik sonuç olarak, bu galibiyet de bizi daha iyi bir konuma getirdik ve gelecek hafta oynayacağımız maç için de bizi morallendirdi. Bazen bu tip maçlar olacak, önemli olan son bölümde hep beraber savunma yapmaktı.