Ozan Tufan'dan güldüren Pelkas itirafı!
Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonunda yüzler gülüyordu. Takım otobüsünde verilen röportajlarda Ozan Tufan, ilginç bir itirafta bulundu. İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda takım otobüsünde yaptığı o açıklamalar...
Marcel Tisserand: Zor bir maçtı, Göztepe bize maç içerisinde problemler yaşattı. Goller attık ama daha fazlasını da atabilirdik. Galip geldik sonuç olarak, bu galibiyet de bizi daha iyi bir konuma getirdik ve gelecek hafta oynayacağımız maç için de bizi morallendirdi. Bazen bu tip maçlar olacak, önemli olan son bölümde hep beraber savunma yapmaktı.
Nazım Sangare: Çok mutluyum, ilk maçına çıktım. Fenerbahçe için oynamak çok özel bir şey, gurur duyuyorum. Umarım böyle devam ederiz. Kendi performansımdan çok memnun değilim ama pozitif adımlar atacağım ve daha iyi performans göstereceğim. Çok iyi çalışıyoruz, bugün de gördük. Eminim ki daha iyi zamanlar da gelecek.
Enner Valencia: Mutluyum, bu 3 puanı hak ettik. Çok iyi çalışıyoruz, bu şekilde devam edip daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.