Panathinaikos Türklere emanet: Selen Erdem Panathinaikos'un teknik direktörü oldu

Erdem yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'a gelmekten çok mutluyum ve bu benim için bir onur. Bu, uzun bir geçmişi olan harika bir kulüp ve bu yeni bölüm için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime ve birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" dedi.