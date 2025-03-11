Panathinaikos Türklere emanet: Selen Erdem Panathinaikos'un teknik direktörü oldu
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, Kadın Basketbol Takımı'nın başına Selen Erdem’i getirdi.
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, erkek takımının başında geçen sezon Euroleague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman’ın ardından kadın basketbol takımı başantrenörlüğüne de bir Türk'ü getirdi. Panathinaikos, Türk antrenör Selen Erdem ile anlaştı.
Yunanistan liginde daha önce Pas Giannia'yı Yunanistan Kupası finaline taşıyan Selen Erdem'in Panathinaikos ile anlaşması, Yunanistan spor tarihine bir ilk olarak geçti.
Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı başantrenör olacak" ifadelerine yer verildi.
Erdem yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'a gelmekten çok mutluyum ve bu benim için bir onur. Bu, uzun bir geçmişi olan harika bir kulüp ve bu yeni bölüm için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime ve birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" dedi.