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  3. 15 Ağustos 2018 16:00

Benfica maçı sonrası tepki yağmuru

Fenerbahçe'nin Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından bazı futbolcuların performansı tartışma konusu yarattı.

Benfica maçı sonrası tepki yağmuru

Kadıköy'de dün gece oynanan Benfica maçında, Cocu'nun varlık gösteremeyen Giuliano'yu 90 dakika oyunda tutması tartışma konusu oldu.
(Akşam)

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Benfica maçı sonrası tepki yağmuru

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, 2 maçta kaleye sadece 1 isabetli şut çekebilen, son derece etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı yıldızı maçın uzatma dakikalarında protesto etti.

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Benfica maçı sonrası tepki yağmuru

Sosyal medyada da Giuliano'ya tepki vardı. İşte o tepkilerden bazıları...

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Benfica maçı sonrası tepki yağmuru

- Barış, Eljif, Berke ve Ferdi bu takımda net 11 oynar. Şu rezil Giuliano'nun yerine Ferdi'yi oynatın, u21'de çürütmeyin çocuğu.

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