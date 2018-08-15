Benfica maçı sonrası tepki yağmuru
Fenerbahçe'nin Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından bazı futbolcuların performansı tartışma konusu yarattı.
Kadıköy'de dün gece oynanan Benfica maçında, Cocu'nun varlık gösteremeyen Giuliano'yu 90 dakika oyunda tutması tartışma konusu oldu.
(Akşam)
Bir grup Fenerbahçe taraftarı, 2 maçta kaleye sadece 1 isabetli şut çekebilen, son derece etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı yıldızı maçın uzatma dakikalarında protesto etti.