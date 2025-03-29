Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu!
Paralimpik milli atlet Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İHA
Finlandiya Espoo’da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Aysel Önder, 400 metrede mücadele etti.
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Aysel Önder, 56,17’lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.
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