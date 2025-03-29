  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu!

Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu!

Paralimpik milli atlet Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: İHA
Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! - Resim: 1

Finlandiya Espoo’da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Aysel Önder, 400 metrede mücadele etti.

1 / 12
Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! - Resim: 2

Aysel Önder, 56,17’lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekorunu kırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2 / 12
Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! - Resim: 3

Türkiye'ye altın madalya kazandıran Aysel, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

3 / 12
Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! - Resim: 4
4 / 12