Paris Saint-Germain ile Flamengo arasındaki nefes kesen mücadele penaltı atışlarıyla bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile Güney Amerika’nın en büyüğü Flamengo, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ABD’li hakem Ismail Elfath yönetti. Ismail Elfath’ın yardımcılıklarını ise Corey Parker ile Kyle Atkins üstlendi.