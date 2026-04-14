Paylaşımı taraftarı ayağa kaldırmıştı! Galatasaray transferden vazgeçti
Galatasaray'ın devre arasında Girona'dan 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla transferini gerçekleştirmeyeceği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da, Kocaelispor beraberliğinin yankıları sürerken İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı.
Sezonun ikinci yarısı için kadroya dahil edilen Yaser Asprilla, sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyememişti.
Sport gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Asprilla'nın bonservisini almak için gerekli olan 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Devre arasında büyük bir heyecanla karşılanan oyuncunun, gelecek sezon eski takımı Girona'ya döneceği belirtildi.
Haberde, Asprilla'nın takıma adaptasyon sürecinde zorluk yaşadığı vurgulandı. Özellikle hücum hattında Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Noa Lang gibi isimlerin sergilediği performansın, Kolombiyalı oyuncunun forma şansını kısıtladığı ifade edildi. Fiziksel durumu ve Türkiye'deki futbol iklimine uyum sağlayamaması, ayrılık kararındaki en büyük etkenler olarak gösterildi.
Paylaşımı tepki çekmişti
Sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışındaki tavırlarıyla da eleştiri oklarının hedefi olan Asprilla, geçtiğimiz günlerde büyük bir krize neden olmuştu. Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında bıraktığı kritik 2 puanın ardından, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan genç futbolcunun güldüğü bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması taraftarı ayağa kaldırmıştı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Asprilla, paylaşımını dakikalar içinde silmek zorunda kalmıştı.