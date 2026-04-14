Paylaşımı taraftarı ayağa kaldırmıştı! Galatasaray transferden vazgeçti

Paylaşımı tepki çekmişti

Sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışındaki tavırlarıyla da eleştiri oklarının hedefi olan Asprilla, geçtiğimiz günlerde büyük bir krize neden olmuştu. Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında bıraktığı kritik 2 puanın ardından, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan genç futbolcunun güldüğü bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması taraftarı ayağa kaldırmıştı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Asprilla, paylaşımını dakikalar içinde silmek zorunda kalmıştı.