Performansı ile göz dolduruyor! Caner Erkin Milli Takım'a dönecek mi?
Fenerbahçe'ye geri dönen ve performansı ile göz dolduran Caner Erkin'in Milli Takım'a dönüp dönmeyecek merak konusu.
En son 6 Haziran 2017'de İzlanda maçında A Milli Takım'ın formasını giyen Caner Erkin, yaklaşık 3 yıldır ay-yıldızlı formadan uzak kaldı. A Milli Takım'da Şenol Güneş'in göreve geldiği günden bu yana ay-yıldızlı formayı giymeyen Caner, Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
A Milli Takım'ın 11 Kasım - 18 Kasım arasında Hırvatistan, Rusya, Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosunu cuma günü açıklaması beklenen Şenol Güneş'in aday kadroya Caner Erkin'i davet edip etmeyeceği büyük bir merak konusu olmaya başladı.
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Caner Erkin'in halletmesi gereken sorunları var, onları çözmesi gerekiyor. Şu an için Caner'i A Milli Takım'da düşünmüyoruz ama yarın olabilir.
CANER ERKİN NE DEMİŞTİ?
3 yıldır A Milli Takım formasını giyemeyen Caner Erkin, ay-yıldız formadan uzak kalması hakkında, "Son zamanlarda Şenol hoca beni çağırmadı takıma. Neden kadroda olmadığımı da bilmiyorum. Kendisiyle de konuşmadık. Şenol hoca beni arayabilir, konuşabilir. Çözemedim. Sonuçta takımın hocası o, çağıracak olan da. Bekliyorum ben her zaman hazırım"