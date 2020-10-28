Performansı ile göz dolduruyor! Caner Erkin Milli Takım'a dönecek mi?

CANER ERKİN NE DEMİŞTİ?



3 yıldır A Milli Takım formasını giyemeyen Caner Erkin, ay-yıldız formadan uzak kalması hakkında, "Son zamanlarda Şenol hoca beni çağırmadı takıma. Neden kadroda olmadığımı da bilmiyorum. Kendisiyle de konuşmadık. Şenol hoca beni arayabilir, konuşabilir. Çözemedim. Sonuçta takımın hocası o, çağıracak olan da. Bekliyorum ben her zaman hazırım"