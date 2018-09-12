Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !

Lig, Avrupa ve kupa için 3 kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe'de oluşturulan geniş kadrodan fayda sağlanacak. Buna göre Avrupa listesine giremeyen 5 oyuncunun da dışarıda kalmaması adına doğru rotasyon ile planlama sağlanıp, sezona yayılacak.

