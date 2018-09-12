Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !
Transfer döneminin ardından nihai kadrosunu kuran Phillip Cocu, 3 kulvar için detaylı bir çalışma yaptı..
Transfer döneminin ardından nihai kadrosunu kuran Phillip Cocu, 3 kulvar için detaylı bir çalışma yaptı.
(Milliyet)
Sezona Avrupa ve ligde kötü sonuçlar alarak giren Fenerbahçe, transfer dönemiyle beraber kadrosunu tamamen oluşturdu, yeni bir düzen kurdu.
Teknik Direktör Phillip Cocu, gelen-giden oyuncu akışının ardından nihai kadrosuna ulaşarak hem plan anlamında hem de kafa olarak rahatladı.