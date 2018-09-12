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  3. 12 Eylül 2018 13:50

Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !

Transfer döneminin ardından nihai kadrosunu kuran Phillip Cocu, 3 kulvar için detaylı bir çalışma yaptı..

Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !

Transfer döneminin ardından nihai kadrosunu kuran Phillip Cocu, 3 kulvar için detaylı bir çalışma yaptı.
(Milliyet)

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Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !

Sezona Avrupa ve ligde kötü sonuçlar alarak giren Fenerbahçe, transfer dönemiyle beraber kadrosunu tamamen oluşturdu, yeni bir düzen kurdu.

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Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !

Teknik Direktör Phillip Cocu, gelen-giden oyuncu akışının ardından nihai kadrosuna ulaşarak hem plan anlamında hem de kafa olarak rahatladı.

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Phillip Cocu'nun 'geniş kadro' planı !

Lig, Avrupa ve kupa için 3 kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe'de oluşturulan geniş kadrodan fayda sağlanacak. Buna göre Avrupa listesine giremeyen 5 oyuncunun da dışarıda kalmaması adına doğru rotasyon ile planlama sağlanıp, sezona yayılacak.

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