  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu

Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu

Transfermarkt, Türkiye'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelleyince Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu.

Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu - Resim: 1

Dominik Livakovic

Mevki: Kaleci

Yaş: 29

Takım: Fenerbahçe

Piyasa değeri: 11 milyon euro

1 / 11
Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu - Resim: 2

Bright Osayi - Samuel

Mevki: Sağ bek

Yaş: 29

Takım: Fenerbahçe

Piyasa değeri: 11 milyon euro

2 / 11
Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu - Resim: 3

 Davinson Sánchez

Mevki: Stoper

Yaş: 27

Takım: Galatasaray

Piyasa değeri: 17 milyon euro

3 / 11
Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu - Resim: 4

Victor Nelsson

Mevki: Stoper

Yaş: 25

Takım: Galatasaray

Piyasa değeri: 17 milyon euro

4 / 11