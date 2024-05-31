Piyasa değerleri güncellendi: Süper Lig’in en değerli ilk 11’i belli oldu
Transfermarkt, Türkiye'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelleyince Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu.
Dominik Livakovic
Mevki: Kaleci
Yaş: 29
Takım: Fenerbahçe
Piyasa değeri: 11 milyon euro
1 / 11
Bright Osayi - Samuel
Mevki: Sağ bek
Yaş: 29
Takım: Fenerbahçe
Piyasa değeri: 11 milyon euro
2 / 11
Davinson Sánchez
Mevki: Stoper
Yaş: 27
Takım: Galatasaray
Piyasa değeri: 17 milyon euro
3 / 11
Victor Nelsson
Mevki: Stoper
Yaş: 25
Takım: Galatasaray
Piyasa değeri: 17 milyon euro
4 / 11