Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle
Antalya'da 29 ülkeden 112 takımda 224 sporcunun yer aldığı 'Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı başladı.
Kaynak: DHA
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkıları ile Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk eleme maçında kadınlarda Türkiye ve Yeni Zelanda karşılaştı.
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Türkiye takımında Su Simdim ve Merve Nezir, Yeni Zelanda takımından Shaunna Polley ve Oliva Macdonald mücadele etti.
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Günün ilk eleme maçında Türkiye, Yeni Zelanda'ya 2-0 kaybetti.
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29 ülkeden 112 takımda 224 sporcunun yer aldığı organizasyonda ön elemeleri geçen 8 erkek ve kadın takımı 24'er takımın yer alacağı ana tabloya katılma hakkı elde edecek.
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