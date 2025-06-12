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  4. Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle

Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle

Antalya'da 29 ülkeden 112 takımda 224 sporcunun yer aldığı 'Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı başladı.

Kaynak: DHA
Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle - Resim: 1

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkıları ile Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk eleme maçında kadınlarda Türkiye ve Yeni Zelanda karşılaştı.

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Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle - Resim: 2

Türkiye takımında Su Simdim ve Merve Nezir, Yeni Zelanda takımından Shaunna Polley ve Oliva Macdonald mücadele etti.

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Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle - Resim: 3

Günün ilk eleme maçında Türkiye, Yeni Zelanda'ya 2-0 kaybetti.

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Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle - Resim: 4

29 ülkeden 112 takımda 224 sporcunun yer aldığı organizasyonda ön elemeleri geçen 8 erkek ve kadın takımı 24'er takımın yer alacağı ana tabloya katılma hakkı elde edecek. 

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