Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

İlk yarıda Portekiz, Cristiano Ronaldo, Leao ve Palhinha ile pozisyonlara girerken, Slovenya da hızlı hücumlarla rakip ceza sahasına girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Portekiz'de 55. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun sert şutunda kaleci Oblak gole izin vermedi. Kendi yarı alanına çekilen Slovenler, 61. dakikada Sesko ile atak geliştirse de sonuç alamadı. Kalan bölümde iki takım da gol bulamazken normal süre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.