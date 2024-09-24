Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde
Portekiz Ligi ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla Portekiz basınında manşetlere taşındı. Orkun Kökçü ile beraber müthiş bir uyum yakalayan Kerem Aktürkoğlu hakkında ''Sanki sihirli değnek'' yorumları yapıldı.
Kaynak: CNN Türk
Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, müsabakada yaptığı 2 asistle şimdiden Portekizli teknik adam Bruno Lage’nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 25 yaşındaki milli forvet, uyum sürecini hızla atlatarak takımına katkı vermeye vermeye devam ediyor.
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Öte yandan Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun performansını şu ifadelerle sayfalarına taşıdı:
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GLOROSİO: HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BESSA'YA TAŞIDI
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A BOLA: SANKİ SİHİRLİ DEĞNEK
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