Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde

Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, müsabakada yaptığı 2 asistle şimdiden Portekizli teknik adam Bruno Lage’nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 25 yaşındaki milli forvet, uyum sürecini hızla atlatarak takımına katkı vermeye vermeye devam ediyor.