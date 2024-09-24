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Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde

Portekiz Ligi ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla Portekiz basınında manşetlere taşındı. Orkun Kökçü ile beraber müthiş bir uyum yakalayan Kerem Aktürkoğlu hakkında ''Sanki sihirli değnek'' yorumları yapıldı.

Kaynak: CNN Türk
Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde - Resim: 1

Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, müsabakada yaptığı 2 asistle şimdiden Portekizli teknik adam Bruno Lage’nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 25 yaşındaki milli forvet, uyum sürecini hızla atlatarak takımına katkı vermeye vermeye devam ediyor.

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Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde - Resim: 2

Öte yandan Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun performansını şu ifadelerle sayfalarına taşıdı:

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Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde - Resim: 3

GLOROSİO: HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BESSA'YA TAŞIDI

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Portekiz Ligi'nde Türk rüzgarı: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlerde - Resim: 4

A BOLA: SANKİ SİHİRLİ DEĞNEK

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