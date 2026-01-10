Potada derbinin galibi Galatasaray!
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi’nin 15'inci hafta maçında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 89-73 kazandı.
Kaynak: DHA
Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan maçta Galatasaray'dan Erick McCollum ve Frederick Gillespie 13’er sayı ile en skorer isimler olurken James Palmer ve Fabian White 12’şer sayı kaydetti.
1 / 3
Sarı kırmızılı takım ilk çeyreği 23-22 önde kapatırken ilk yarıyı ise 47-44 önde bitirdi.
2 / 3
Üçüncü çeyrekte 68-59’ü bulan ev sahibi ekip maçı 89-73 kazandı.
3 / 3