Potada Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçı nefesleri kesti
Basketbol Süper Ligi'nin 11’nci haftasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i uzatma süresinin ardından 97-94 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nin 11’nci haftasında maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyotta özellikle Tarık Biberoviç’in etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkararak çeyreği 27-15, ilk yarıyı da 47-39 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyuna dengeyi getiren Anadolu Efes farkı da azaltarak 3’üncü periyot sonunda skoru 69-67’ye getirmeyi başardı.
Son periyodu büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 83-83 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikaları sonunda ev sahibi takım zorlandığı maçı 97-94 kazanmayı başardı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 10 maçta 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısına ligde beşinci, EuroLeague’de ise 15 maçta 5 galibiyetle 18’inci sırada çıktı.
