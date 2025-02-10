  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda!

Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nun deplasmanda Romanya’yı 99-61'lik skorla mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

Kaynak: DHA / İHA
Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda! - Resim: 1

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, son maçında karşılaştığı Romanya’yı 99-61'lik skorla mağlup etti.

1 / 18
Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda! - Resim: 2

Geçtiğimiz pencerede FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025’e katılmayı garantileyen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

2 / 18
Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda! - Resim: 3

Romanya'nın Ploieşti kentindeki Olimpia Hall’da oynanan müsabakayı Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve Türk vatandaşları da tribünden takip etti.

3 / 18
Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda! - Resim: 4

Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı.

4 / 18