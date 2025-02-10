Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda!

Romanya'nın Ploieşti kentindeki Olimpia Hall’da oynanan müsabakayı Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve Türk vatandaşları da tribünden takip etti.