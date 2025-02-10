Potanın Perileri namağlup Avrupa Şampiyonası'nda!
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nun deplasmanda Romanya’yı 99-61'lik skorla mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımımız grubunu namağlup lider olarak tamamladı.
Kaynak: DHA / İHA
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, son maçında karşılaştığı Romanya’yı 99-61'lik skorla mağlup etti.
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Geçtiğimiz pencerede FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025’e katılmayı garantileyen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte grubunu namağlup lider olarak tamamladı.
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Romanya'nın Ploieşti kentindeki Olimpia Hall’da oynanan müsabakayı Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve Türk vatandaşları da tribünden takip etti.
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Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı.
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