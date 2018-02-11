Kış Olimpiyatları için müthiş açılış töreni !

95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun katılım göstereceği olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Alp Disiplini branşında Özlem Çakıroğlu ve Serdar Deniz ay-yıldızlıları temsil edecekken, Kayakla Atlama branşında ise Fatih Arda İpcioğlu milli formayı terletecek. Kayakla Koşu'da Ayşenur Duman, Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçeği Türkiye'yi temsil edecekken, Buz Pateni'nde ise Alisa Agafonova ve Alper Uçar, ay-yıldızlı bayrak için buz üstünde olacak.





