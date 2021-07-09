Rachid Ghezzal'ın menajerinden yeni açıklama
Transfer görüşmelerini sürdüren Rachid Ghezzal'in menajeri açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in transferi için görüşmeler devam ediyor. Dün, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal transferiyle ilgili olarak, “Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek” dedi.
Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ise Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum" dedi.
Haberde, Beşiktaş'ın, bugünkü görüşmede Ghezzal'ın menajerine 1.8 milyon Euro'luk yıllık öneride bulunduğu, ilk etapta 3.5 milyon Euro isteyen oyuncunun da son olarak 3 milyon Euro'ya indiği kaydedildi.