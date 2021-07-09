Rachid Ghezzal'ın menajerinden yeni açıklama

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in transferi için görüşmeler devam ediyor. Dün, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal transferiyle ilgili olarak, “Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek” dedi.