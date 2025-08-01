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Ralli arabası seyircilerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Ekvador'da ralli yarışında bir aracın seyircilerin arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA/İHA
Ralli arabası seyircilerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Ekvardor'un Ambato şehrinde düzenlenen ‘Vuelta a la Republica’ rallisinde bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 

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Ralli arabası seyircilerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Yetkililer, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Ralli arabası seyircilerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kaza anı ise kameraya yansıdı. 

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Ralli arabası seyircilerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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