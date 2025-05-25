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  4. Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu!

Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu

Bursa'da düzenlenen ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, seyircilerin bulunduğu bölgeye savrulunca ortalık bir anda karıştı...

Kaynak: İHA
Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu - Resim: 1

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu.

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Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu - Resim: 2

Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

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Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu - Resim: 3

 Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu - Resim: 4
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