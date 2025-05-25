Ralli yarışında korku dolu anlar: Tam gaz seyircilere savruldu
Bursa'da düzenlenen ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, seyircilerin bulunduğu bölgeye savrulunca ortalık bir anda karıştı...
Kaynak: İHA
Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen ralli yarışı sırasında kontrolden çıkan bir araç, güvenlik bariyerlerini aşarak yarışı izleyen seyircilerin bulunduğu yere doğru savruldu.
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Seyirciler arasında kısa süreli kargaşa yaşanırken, aracın kalabalığın yoğun olmadığı bir noktaya yönelmesiyle muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.
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Ufak çaplı kaza sonrası ralli pilotu aracıyla tekrar piste dönüp mücadeleye devam etti. Olay anı ise izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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