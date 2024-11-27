Real Madrid Arda Güler için kararını verdi
İspanyol devi Real Madrid yönetimi teknik direktör Ancelotti'den aldığı övgülere rağmen bir türlü istediği kadar çok forma şansı bulamayan Arda Güler'le ilgili kesin kararını verdi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
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İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki genç futbolcu için bir değerlendirmede bulundu.
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Marca'da yer alan yazıda, Leganes maçına kadar Arda'ya fazla süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi.
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Real Madrid teknik heyetinin, Arda'nın bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği ve olması gerektiği şeklinde görüşünün olduğu vurgulandı.
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