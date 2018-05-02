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  3. 02 Mayıs 2018 15:55

Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki !

Real Madrid - Bayern Münih maçında ilk yarının son anlarında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası Madrid'in yıldızı Marcelo'dan, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı bir yakan açıklama geldi.

Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki !

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.


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Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki !

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı.


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Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki !

Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.


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Dev maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki !

Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.


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