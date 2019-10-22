Real Madrid Galatasaray maçı için İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid İstanbul'a geldi. Galatasaray maçı için Türkiye'ye gelen Real Madrid kafilesi, kalacağı otele hareket etti. Peki Real Madrid kafilesinde kimler var? İşte k
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi. Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti. Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.
Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.