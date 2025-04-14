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Real Madrid kazandı ama... İspanya'da günün gündemi Arda Güler oldu

Real Madrid, La Liga'da karşılaştığı Deportivo Alaves'i 1-0'lık skorla geçerken, Arda Güler 10'uncu dakikada ceza sahasında düşürülse de hakem oyunu devam ettirdi.

Kaynak: İHA
Real Madrid kazandı ama... İspanya'da günün gündemi Arda Güler oldu - Resim: 1

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu.  Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.

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Real Madrid kazandı ama... İspanya'da günün gündemi Arda Güler oldu - Resim: 2

Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 11'de başladı ve 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

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Real Madrid kazandı ama... İspanya'da günün gündemi Arda Güler oldu - Resim: 3

Müsabakanın 34. dakikasında Eduardo Camavinga'nın attığı golle 1-0 öne geçen Madrid ekibi, 38. dakikada Kylian Mbappe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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Real Madrid kazandı ama... İspanya'da günün gündemi Arda Güler oldu - Resim: 4

Müsabakanın 70. dakikasında da ev sahibi takımda Manuel Sanchez kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

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