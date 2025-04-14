Real Madrid kazandı ama... İspanya'da günün gündemi Arda Güler oldu
Real Madrid, La Liga'da karşılaştığı Deportivo Alaves'i 1-0'lık skorla geçerken, Arda Güler 10'uncu dakikada ceza sahasında düşürülse de hakem oyunu devam ettirdi.
Kaynak: İHA
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu. Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.
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Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 11'de başladı ve 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
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Müsabakanın 34. dakikasında Eduardo Camavinga'nın attığı golle 1-0 öne geçen Madrid ekibi, 38. dakikada Kylian Mbappe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
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Müsabakanın 70. dakikasında da ev sahibi takımda Manuel Sanchez kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.
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