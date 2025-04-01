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  4. Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak

Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu için oyuncularına ödeyeceği prim belli oldu.

Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak - Resim: 1

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'de şampiyonluk primleri açıklandı. 

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Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak - Resim: 2

MARCA'nın haberine göre; Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin Euro prim ödeyecek.

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Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak - Resim: 3

Kulüp, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanması halinde kişi başı 650 bin Euro daha ödeyecek.

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Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak - Resim: 4

Real Madrid politikaları gereği, dağıtılan primler sadece ilk 11'de oynayan oyunculara verilmiyor. Real Madrid kulübünde kontratı bulunan herkese verilecek bu primden Arda Güler oynamasa da faydalanabilecek.

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