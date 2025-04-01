Real Madrid kesenin ağzını açtı: Arda Güler oynamasa bile servet kazanacak
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu için oyuncularına ödeyeceği prim belli oldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'de şampiyonluk primleri açıklandı.
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MARCA'nın haberine göre; Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin Euro prim ödeyecek.
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Kulüp, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanması halinde kişi başı 650 bin Euro daha ödeyecek.
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Real Madrid politikaları gereği, dağıtılan primler sadece ilk 11'de oynayan oyunculara verilmiyor. Real Madrid kulübünde kontratı bulunan herkese verilecek bu primden Arda Güler oynamasa da faydalanabilecek.
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