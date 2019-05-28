Real Madrid yaz transfer bombalarını patlattı!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez İspanya'da katıldığı bir radyo programında kulübün transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündemde olan Mbappe, Neymar ve Hazard gibi isimlerle ilgili konuşan Başkan Perez, eflatun-beya
Kötü bir sezonu geride bırakan İspanyol devi Real Madrid'de yaz dönemi transferleri netleşmeye başlarken, kulüp başkanı Florentino Perez'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Uzun süredir hem Fransız hem de İspanyol basınında sıkça dillendirilen Kylian Mbappe-Real Madrid iddialarına eflatun-beyazlı kulübün başkanı Florentino Perez son noktayı koydu.
İspanya'da bir radyo programına konuk olan Başkan Perez, yeniden yapılanma doğrultusunda yapılacak transferler içerisinde Paris Saint-Germain'li Mbappe'nin bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi;