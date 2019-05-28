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  3. 28 Mayıs 2019 23:40

Real Madrid yaz transfer bombalarını patlattı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez İspanya'da katıldığı bir radyo programında kulübün transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündemde olan Mbappe, Neymar ve Hazard gibi isimlerle ilgili konuşan Başkan Perez, eflatun-beya

Real Madrid yaz transfer bombalarını patlattı!

Kötü bir sezonu geride bırakan İspanyol devi Real Madrid'de yaz dönemi transferleri netleşmeye başlarken, kulüp başkanı Florentino Perez'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Real Madrid yaz transfer bombalarını patlattı!

Uzun süredir hem Fransız hem de İspanyol basınında sıkça dillendirilen Kylian Mbappe-Real Madrid iddialarına eflatun-beyazlı kulübün başkanı Florentino Perez son noktayı koydu.

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Real Madrid yaz transfer bombalarını patlattı!

İspanya'da bir radyo programına konuk olan Başkan Perez, yeniden yapılanma doğrultusunda yapılacak transferler içerisinde Paris Saint-Germain'li Mbappe'nin bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi;

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Real Madrid yaz transfer bombalarını patlattı!

"Bu konuyu ne Mbappe ne Neymar ne de Zidane ile konuştuk. Dolayısıyla da konuşmayacağız."

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