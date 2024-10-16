Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı

Gazeteci Javier Tinto ise bu tartışmanın Real Madrid teknik ekibi içinde derinleştiğini öne sürdü. Tinto, "Arda Güler’in yetenekleriyle ilgili bir sorun yok, ama asıl problem teknik ekibin onu hangi pozisyonda oynatacaklarını bilememesi. İki maçta da ilk 11'de sahaya çıktı ama o beklenen kıvılcımı henüz gösteremedi" dedi.