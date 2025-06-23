Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi
Dünya devi Real Madrid'teki geleceğiyle ilgili sık sık dikkat çeken iddialar ortaya atılan milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Pachuca’yı 3-1 mağlup ettiği ve kendisinin de 1 gol attığı maçın ardından transfer konusunda kararını verdiğini açıkladı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 60. dakikada Arda Güler, yerini Luka Modric'e bırakırken, Real Madrid 70. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 80. dakikada Pachuca ekibinde Elias Montiel fileleri havalandırırken, mücadele Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Milli futbolcu, “Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik ve ben de gol attığım için çok mutluyum,” dedi.