Real Madrid'in başına geçen Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun milli yıldız Arda Güler için planı ortaya çıktı.
Dünya futbolunun efsanevi teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun yeniden Real Madrid'in başına geçmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Portekizli çalıştırıcının milli gururumuz Arda Güler ile ilgili planları da netleşmeye başladı.
İspanyol basını, eflatun-beyazlılara resmi imzayı atan deneyimli teknik adamın ilk hedeflerinden birinin, Arda Güler'in potansiyelinden en yüksek verimi almak olduğunu duyurdu. Mourinho, takımın oyun aklını doğrudan genç yıldıza teslim etmeye hazırlanıyor.
AS gazetesinin paylaştığı detaylara göre, Jose Mourinho'nun takım planlamasında orta sahada köklü bir değişime gidilecek. Portekizli teknik adamın talebi doğrultusunda, İspanyol oyuncu Dani Ceballos ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ceballos'un gidişinin ardından bölgeye iki yeni takviye yapılması planlanırken, Mourinho'nun bu yeni ve dinamik orta sahanın tartışmasız saha içi liderliğini Arda Güler'e vereceği vurgulanıyor.