Rekor bonservisle giden Sacha Boey, Süper Lig'e geri dönüyor!
Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu olarak tarihe geçen Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor.
Kaynak: DHA
Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey’in, sarı-kırmızılı kulübe yeniden katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Ara transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray yönetimi, sağ bek transferi için önemli bir adım attı.
Bayern Münih’te forma giyen Fransız futbolcu için kiralama girişiminde bulunan sarı-kırmızılıların, transferi kısa süre içinde resmileştirmeyi planladığı ifade ediliyor.
25 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a inişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atarak Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması halinde Boey, Galatasaray’a yeniden dönen önemli isimlerden biri olacak.
