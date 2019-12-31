Reuters objektifinden 2019'un en iyi spor fotoğrafları
Reuters haber ajansı, 2019 yılının en iyi spor fotoğraflarını seçti. İşte geride bıraktığımız 2019 yılına damga vuran fotoğraflar...
Southamptonlı Cedric Soares, Leicester City karşısında Harvey Barnes'in gol atmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.
Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Ajax'a karşı hat-trick yapan Tottenhamlı Lucas Moura'nın sevinci.
Londra Maratonu'nda İngiliz atlet Hayley Carruthers bitiş çizgisine gelmek üzereyken çekilmiş fotoğrafı.