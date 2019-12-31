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  3. 31 Aralık 2019 15:23

Reuters objektifinden 2019'un en iyi spor fotoğrafları

Reuters haber ajansı, 2019 yılının en iyi spor fotoğraflarını seçti. İşte geride bıraktığımız 2019 yılına damga vuran fotoğraflar...

Reuters objektifinden 2019'un en iyi spor fotoğrafları

Southamptonlı Cedric Soares, Leicester City karşısında Harvey Barnes'in gol atmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.

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Reuters objektifinden 2019'un en iyi spor fotoğrafları

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Ajax'a karşı hat-trick yapan Tottenhamlı Lucas Moura'nın sevinci.

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Reuters objektifinden 2019'un en iyi spor fotoğrafları

Londra Maratonu'nda İngiliz atlet Hayley Carruthers bitiş çizgisine gelmek üzereyken çekilmiş fotoğrafı.

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Reuters objektifinden 2019'un en iyi spor fotoğrafları

Pamplona'daki San Fermin festivalinde bir boğa güreşi yarışmasında bir boğa üzerinden atlarken.

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