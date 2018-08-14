Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma için Sporting Lizbon atağa kalktı.
Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor.
Geçen sezonu Porto ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı.
Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma'nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor. Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma'yla dönebileceğine inanıyor.