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  3. 14 Ağustos 2018 11:54

Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma için Sporting Lizbon atağa kalktı.

Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...

Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor.

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Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...

Geçen sezonu Porto ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı.

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Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...

Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma'nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor. Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma'yla dönebileceğine inanıyor.

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Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...

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Portekiz'de 1 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Quaresma için menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a öneriler yapıldığı biliniyor.

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