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  3. 12 Mart 2018 10:22

Rıdvan Dilmen: Böyle kazanılır

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Böyle kazanılır

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi:

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Rıdvan Dilmen: Böyle kazanılır

İLK YARI SONU

"Konyaspor çok etkili ve tehlikeli kontra atak yapıyor. Fatih hoca, muhtemelen Selçuk ya da Donk'u çıkarıp, Belhanda'yı oraya çekip, Yasin ya da Sinan'ı öne çekecek gibi gözüküyor.

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Rıdvan Dilmen: Böyle kazanılır

Galatasaray bugün bir şekilde, ite kaka atar. Konyaspor'un 2. golü bulması lazım. Bu maç 1-0 bitmez, özeti bu. Konya 1-0 bitiremez bu maçı.

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Rıdvan Dilmen: Böyle kazanılır

Ferhat maçın başında kart gördü. Bir tane hamlesinde hakem atacaktır. Bir yakalarsa hemen atacak. Vasat maç yöneten bir hakemle 2. yarıda maç daha farklı yerlere gidebilir.

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