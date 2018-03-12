Rıdvan Dilmen: Böyle kazanılır
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi.
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi:
İLK YARI SONU
"Konyaspor çok etkili ve tehlikeli kontra atak yapıyor. Fatih hoca, muhtemelen Selçuk ya da Donk'u çıkarıp, Belhanda'yı oraya çekip, Yasin ya da Sinan'ı öne çekecek gibi gözüküyor.
Galatasaray bugün bir şekilde, ite kaka atar. Konyaspor'un 2. golü bulması lazım. Bu maç 1-0 bitmez, özeti bu. Konya 1-0 bitiremez bu maçı.