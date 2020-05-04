Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

''Şenol Güneş doğru bulmamış''''Şu anda evimizdeyiz ve evde kalıp doğrusunu yapıyoruz. TFF'nin diğerlerinden farkı, federasyonda çalışan 20'ye yakın değerli insan var.'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı: ''Ortopedistler var, bilim insanları var. Gözüken şu ki kimse risk almak istemiyor. Özellikle böyle bir belirsizlik varken... Genel olarak bir çekince var. Şunu öğrendim. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş. Bilim Kurulu'nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum.