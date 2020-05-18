Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu

Süper Lig'in başlangıcı için "Temmuz'un başı, Haziran'ın sonu olur" diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey.