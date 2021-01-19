Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı
Mesut Özil transferiyle hem rakiplerinin hem de Avrupa’nın gündemine oturan Fenerbahçe’de en çok merak edilen konuların arasında takımdan ayrılacak futbolcular konuşuluyor.
Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Yorumcu Dilmen, Fenerbahçe-Ankaragücü maçının devre arasında, Fenerbahçe’nin yolları ayıracağı futbolcuları tek tek açıkladı.
Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, “Jose Sosa’dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor” ifadelerini kullandı.