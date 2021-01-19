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  3. 19 Ocak 2021 09:31

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı

Mesut Özil transferiyle hem rakiplerinin hem de Avrupa’nın gündemine oturan Fenerbahçe’de en çok merak edilen konuların arasında takımdan ayrılacak futbolcular konuşuluyor.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı

Yorumcu Dilmen, Fenerbahçe-Ankaragücü maçının devre arasında, Fenerbahçe’nin yolları ayıracağı futbolcuları tek tek açıkladı.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı

Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, “Jose Sosa’dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı

"FENERBAHÇE'NİN COŞKUSUNU BEĞENDİM"
Karşılaşmanın ilk yarısını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Goller Ankaragücü'nün direncini düşürdü. Hızlı oynamak bazen Fenerbahçe için hata getiriyor. 

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