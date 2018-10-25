Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar
Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Schalke arasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında sahasında Schalke'yle 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
1 PUANI KURTARDI
Maç sonuna baktığımızda, Schalke 04 1 puandan memnuniyetsiz, Galatasaray ise memnun olarak ayrılıyor diyebiliriz. Çünkü maçın senaryosuna baktığımızda Galatasaray'ın 1 puanı kurtardığı görülebilir.
SAKATLIKLARIN KURBANI
Galatasaray, Cumartesi akşamı yaşadığı şanssızlıkların devamını bu akşam Schalke karşısında da yaşadı. Oyunu tutmakta zorlandı, çünkü hem Bursaspor mücadelesinde sakatlanıp çıkmak zorunda kalan oyuncuların eksikliğini hissetti, hem de Schalke karşısında da oyuncuların yorgunluğu ve yine yaşanan sakatlıkların kurbanı oldu.