Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar

SAKATLIKLARIN KURBANI



Galatasaray, Cumartesi akşamı yaşadığı şanssızlıkların devamını bu akşam Schalke karşısında da yaşadı. Oyunu tutmakta zorlandı, çünkü hem Bursaspor mücadelesinde sakatlanıp çıkmak zorunda kalan oyuncuların eksikliğini hissetti, hem de Schalke karşısında da oyuncuların yorgunluğu ve yine yaşanan sakatlıkların kurbanı oldu.

