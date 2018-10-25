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  3. 25 Ekim 2018 12:43

Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Schalke arasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında sahasında Schalke'yle 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar

1 PUANI KURTARDI

Maç sonuna baktığımızda, Schalke 04 1 puandan memnuniyetsiz, Galatasaray ise memnun olarak ayrılıyor diyebiliriz. Çünkü maçın senaryosuna baktığımızda Galatasaray'ın 1 puanı kurtardığı görülebilir.

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Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar

SAKATLIKLARIN KURBANI

Galatasaray, Cumartesi akşamı yaşadığı şanssızlıkların devamını bu akşam Schalke karşısında da yaşadı. Oyunu tutmakta zorlandı, çünkü hem Bursaspor mücadelesinde sakatlanıp çıkmak zorunda kalan oyuncuların eksikliğini hissetti, hem de Schalke karşısında da oyuncuların yorgunluğu ve yine yaşanan sakatlıkların kurbanı oldu.

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Rıdvan Dilmen: Galatasaray gruptan çıkar

YİNE KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Cumartesi akşamı 3 oyuncu değişikliğini de sakatlıklardan dolayı mecburi olarak kullanan Galatasaray, bu akşam da yine değişiklik haklarını sakatlıklara bağlı olarak kullanmak zorunda kaldı.

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