Rıdvan Dilmen'den olay yorum!

"ABARTILI ATMANIN SONUCU SARI KART" Burak Yılmaz'ın oyunu değiştirdiğini de belirten yorumcu, "Eğer siz vermiyorsanız, oyunu devam ettiriyorsanız, iki sarı kart göstermeniz lazım. Golü kim attı? Burak. Kim attırdı? Burak. Tabelayı etkiledi. Hafif sürtme başka. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Abartılı atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini." dedi.