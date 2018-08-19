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  3. 19 Ağustos 2018 10:55

Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler

"EMRE AKBABA'NIN TERCİHİ NEDENİYLE..."

Muhtemelen Galatasaray, Emre Akbaba ile prensipte anlaşma yapmıştı. Alanyaspor ile anlaşamayınca muhtemelen Alanyaspor, Fenerbahçe'yi devreye sokunca veya Fenerbahçe devreye girince Emre Akbaba'nın duruşu çok önemliydi. Emre'nin "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" demesi nedeniyle oynamak istediği kulüpe transfer oldu.

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Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler

"EMRE GALATASARAY'I İSTEYİNCE ALİ KOÇ DEVREDEN ÇIKTI"

Sayın Ali Koç'un da "Eğer Emre, Galatasaray'da oynamak istiyorsa biz devreden çıkarız"dediğini de biliyorum. Bonservisi 3 milyonken 4 milyona çıktı. Sonuçta kazanan Alanyaspor oldu.

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Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler

"FENERBAHÇE DEVREYE GİRİNCE BONSERVİSİ ARTTI"

Açıkçası Fenerbahçe devreye girmeseydi Galatasaray, bu kadar yüksek bonservisle transferi bitirmeyecekti. Rekabetin böyle avantajları, dezavantajları var. Emre duruş gösterdi.

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Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler

"TARAFTAR BU TRANSFERİ PRESTİJ OLARAK GÖRDÜ"

Galatasaray'a ve futbolcuya başarılar dilerim. Alanyaspor, en değerli anında satmak istiyordu. Galatasaray ile görüşmeler olumsuza gidince Fenerbahçe'ye yöneldi. Galatasaray taraftarı da bu transferi bir prestij olarak gördü. Bir baskı yarattı.

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