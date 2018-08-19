Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler
"EMRE AKBABA'NIN TERCİHİ NEDENİYLE..."
Muhtemelen Galatasaray, Emre Akbaba ile prensipte anlaşma yapmıştı. Alanyaspor ile anlaşamayınca muhtemelen Alanyaspor, Fenerbahçe'yi devreye sokunca veya Fenerbahçe devreye girince Emre Akbaba'nın duruşu çok önemliydi. Emre'nin "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" demesi nedeniyle oynamak istediği kulüpe transfer oldu.
"EMRE GALATASARAY'I İSTEYİNCE ALİ KOÇ DEVREDEN ÇIKTI"
Sayın Ali Koç'un da "Eğer Emre, Galatasaray'da oynamak istiyorsa biz devreden çıkarız"dediğini de biliyorum. Bonservisi 3 milyonken 4 milyona çıktı. Sonuçta kazanan Alanyaspor oldu.
"FENERBAHÇE DEVREYE GİRİNCE BONSERVİSİ ARTTI"
Açıkçası Fenerbahçe devreye girmeseydi Galatasaray, bu kadar yüksek bonservisle transferi bitirmeyecekti. Rekabetin böyle avantajları, dezavantajları var. Emre duruş gösterdi.