Rıdvan Dilmen'den Emre Akbaba transferi için flaş sözler

"TARAFTAR BU TRANSFERİ PRESTİJ OLARAK GÖRDÜ"



Galatasaray'a ve futbolcuya başarılar dilerim. Alanyaspor, en değerli anında satmak istiyordu. Galatasaray ile görüşmeler olumsuza gidince Fenerbahçe'ye yöneldi. Galatasaray taraftarı da bu transferi bir prestij olarak gördü. Bir baskı yarattı.

