Rıdvan Yılmaz yeniden Süper Lig'te... İmza için İstanbul’a geldi

Havalimanında açıklamalarda bulunan Yılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş’ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.