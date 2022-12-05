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Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi zorluyor

İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, 2022 yılına ilişkin en çok kazanan 10 sporcuyu belirledi.

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi zorluyor - Resim: 1

Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 200 milyon Euro (yaklaşık 210 milyon dolar) kazanacağı yazıldı.

Portekizli yıldız, Al-Nassr'a transferi ardından en çok kazanan sporcular listesinde PSG forması giyen Messi'yi geride bırakacak.

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Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi zorluyor - Resim: 2

Açıklanan listede diğer isimler ise şu şekilde:

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Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi zorluyor - Resim: 3

Giannis Antetokounmpo - 80.9 milyon dolar

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Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi zorluyor - Resim: 4

Tom Brady - 83.9 milyon dolar

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