Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi zorluyor
İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, 2022 yılına ilişkin en çok kazanan 10 sporcuyu belirledi.
Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 200 milyon Euro (yaklaşık 210 milyon dolar) kazanacağı yazıldı.
Portekizli yıldız, Al-Nassr'a transferi ardından en çok kazanan sporcular listesinde PSG forması giyen Messi'yi geride bırakacak.
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Açıklanan listede diğer isimler ise şu şekilde:
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Giannis Antetokounmpo - 80.9 milyon dolar
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Tom Brady - 83.9 milyon dolar
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