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  3. 09 Ekim 2018 14:00

Ronaldo için olay iddia !

9 yıl önce gerçekleşen bir tecavüz olayının yeniden gündeme gelmesiyle hukuk uzmanlarından Portekizli futbolcu Ronaldo'ya uyarı geldi.

Ronaldo için olay iddia !


“Cristiano Ronaldo sınır dışı edilmemek için ülkesi Portekiz’de yaşamak zorunda.” İddia, hukuk uzmanlarından geldi.

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Ronaldo için olay iddia !

Uzmanlara göre, ABD’li yetkililer Ronaldo'nun kendisine yönelik tecavüz suçlaması nedeniyle Avrupa Tutuklama Emri ile iade edilmesini talep edebilir.

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Ronaldo için olay iddia !

Ancak futbol yıldızının tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemesinin bir yolu, kendi ülkesinde yaşayan şüpheliler için iade hakkı kullanılmadığı için ülkesi Portekiz'e geri dönmek olabilir.

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Ronaldo için olay iddia !

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, avukat Emilio Cortes, “Avrupa’daki yasalarla ABD’deki yasalar farklı. Amerikalı yetkililer Portekiz'de olmadığı sürece Ronaldo'nun iadesini talep etme imkanına sahipler” dedi.

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