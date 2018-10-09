Ronaldo için olay iddia !
9 yıl önce gerçekleşen bir tecavüz olayının yeniden gündeme gelmesiyle hukuk uzmanlarından Portekizli futbolcu Ronaldo'ya uyarı geldi.
“Cristiano Ronaldo sınır dışı edilmemek için ülkesi Portekiz’de yaşamak zorunda.” İddia, hukuk uzmanlarından geldi.
Uzmanlara göre, ABD’li yetkililer Ronaldo'nun kendisine yönelik tecavüz suçlaması nedeniyle Avrupa Tutuklama Emri ile iade edilmesini talep edebilir.
Ancak futbol yıldızının tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemesinin bir yolu, kendi ülkesinde yaşayan şüpheliler için iade hakkı kullanılmadığı için ülkesi Portekiz'e geri dönmek olabilir.